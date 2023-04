Titanic zbudowany został w stoczni w Belfaście, ale wypłynął w dziewiczą podróż z Southampton. Okrzyczany był największym i niezatapialnym statkiem, jaki kiedykolwiek zbudowano. Poszedł na dno oceanu po zderzeniu z górą lodową na północnym Atlantyku.

W katastrofie zginęło wówczas ponad 1500 osób. Aukcje przedmiotów pochodzących ze statku lub należących do ocalałych pasażerów należą do rzadkości. Ale z uwagi na niemalejące zainteresowanie tematem, nawet eksponaty, które pośrednio nawiązują do słynnej katastrofy są gratką dla kolekcjonerów.

Pocztówka pójdzie pod młotek Londynie 25 kwietnia. Może osiągnąć sumę nawet 3 tysięcy funtów.