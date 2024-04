Na dożywotnie więzienie został skazany 28-letni Nicholas Metson za zabicie swojej żony w angielskim mieście Lincoln. Mężczyzna pociął ciało 26-latki na 224 kawałki.

28-letni Nicholas Metson / foto: Lincolnshire Police /

Do tej makabrycznej zbrodni doszło w marcu zeszłego roku w Lincoln w Anglii. Według aktu oskarżenia 28-letni Nicholas Metson zabił żonę co najmniej czterema ciosami nożem, następnie poćwiartował jej ciało na 224 kawałki.

Dowodem na popełnienie zbrodni były między innymi hasła wyszukiwane przez niego w internecie oraz nagranie z kamery monitoringu. Widać na nim, jak 28-latek wynosi z mieszkania worki. Jednym z wyszukiwanych przez niego haseł było: "jak pozbyć się ciała" oraz "jakie świadczenia należą się po śmierci żony" - podaje Sky News.

Uwaga, poniższy opis wydarzeń zawiera drastyczne szczegóły.

Przed sądem Nicholas Metson przyznał się do zabicia 26-letniej Holly Bramley. Miał też zapłacić przyjacielowi 50 funtów za pomoc w wrzuceniu jej szczątków do rzeki. Zostały one później znalezione przez postronną osobę, która początkowo myślała, że natrafiła na truchło zwierzęce. Potem zauważyła ludzką rękę.

Zanim szczątki Holly zostały znalezione w rzece, jej rodzina zgłosiła zaginięcie. Mąż próbował zwieść policję.

Metson powiedział funkcjonariuszom, którzy go odwiedzili, że jego żona opuściła mieszkanie w towarzystwie osób udzielających pomocy pacjentom z problemami psychicznym, ale mundurowych zaniepokoił zapach środka odkażającego, unoszący się w mieszkaniu. Potem znaleźli piłę, zakrwawioną pościel, a ostatecznie także ukryte w różnych miejscach fragmenty ludzkiego ciała, także w kuchennej spiżarni. Jak podała policja, niektórych części ciała kobiety nigdy nie odnaleziono, między innymi serca.

Mężczyzna został skazany na dożywotnie więzienie z zastrzeżeniem, że musi spędzić w zakładzie karnym minimum 19 lat, zanim będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Sędzia ogłaszając werdykt podkreślał bestialski charakter jego czynu, a brytyjska prasa okrzyknęła go "potworem".