Sąd w Paryżu skazał 5 osób za planowanie zamachu terrorystycznego w centrum stolicy Francji. Jak podał portal dziennika "Le Monde", usłyszały one wyroki od 5 do 15 lat więzienia.

Wieża Eiffla - jeden z symboli Paryża / Morissard Aurelien/ABACA / PAP/Abaca

W momencie zatrzymania, do którego doszło w 2019 roku, spiskowcy mieli od 17 do 39 lat. Planowali atak na Polach Elizejskich. Chcieli zabijać zarówno przechodniów, jak i policjantów.



Do planującej atak grupy udało się przeniknąć agentom policji. Terrorystów zatrzymano, kiedy usiłowali odebrać broń w konspiracyjnym mieszkaniu. Okazało się wówczas, że na jednym z nich ciążył już wyrok w zawieszeniu za próbę wyjazdu do Syrii i dołączenia do tzw. Państwa Islamskiego.

Najstarszy członek grupy został skazany na 15 lat więzienia. Wobec dwóch kolejnych orzeczono wyroki 12 lat więzienia. Dwóch pozostałych skazano na wyroki 5 lat więzienia w zawieszeniu. Proces odbywał się za drzwiami zamkniętymi.