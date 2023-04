Papież Franciszek opuścił szpital i wraca do Watykanu. Rozmawiał z dziennikarzami, jest w dobrej formie. Będzie przewodniczyć mszy w Niedzielę Palmową na placu Świętego Piotra.

/ PAP/EPA/ANGELO CARCONI / PAP

Papież Franciszek opuścił w sobotę rzymską klinikę Gemelli i wrócił do Watykanu. Przy bramie szpitala wyszedł z samochodu i rozmawiał z dziennikarzami. Był w dobrej formie. W klinice przebywał od środy z powodu zapalenia oskrzeli.

Papież rozmawia z dziennikarzami po wyjściu z kliniki Gemelli / PAP/EPA/ANGELO CARCONI / PAP

Franciszek potwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że będzie przewodniczyć mszy w Niedzielę Palmową na placu Świętego Piotra. Pytany o to, jak się czuje, zażartował: "Wciąż żyję".

Przed powrotem do Watykanu pojechał jeszcze do bazyliki Matki Bożej Większej na modlitwę. To świątynia, w której zawsze modli się w ważnych momentach swego pontyfikatu.