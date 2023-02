Niech szybko zakończą się okrutne cierpienia ludności Ukrainy - do modlitwy w tej intencji zachęcił papież Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie. Polaków prosił o to, by w obliczu rosnącego braku zainteresowania życiem duchowym, a także braku wiary odważnie głosili Jezusa.

Papież Franciszek / MAURIZIO BRAMBATTI / PAP/EPA Zwracając się do kilku tysięcy wiernych obecnych w Auli Pawła VI, papież podkreślił: Nie zapominajmy o drogiej i udręczonej ludności Ukrainy, modląc się o to, by szybko mogły się skończyć jej okrutne cierpienia. W katechezie na temat pasji ewangelizowania i gorliwości apostolskiej Franciszek przypomniał słowa Jezusa: "Oto ja was posyłam jak owce między wilki". Nie prosi nas o to, byśmy umieli przekonywać, walczyć i bronić się. Myślimy: staniemy się ważni, liczni, zdobędziemy prestiż, a świat nas posłucha i będzie nas szanował. Nie, posyłam was jak owce, jak jagnięta. Prosi, byśmy tacy byli, cisi i niewinni, gotowi na poświęcenie - wyjaśnił papież. Dodał: Natomiast owce przebrane za wilki zostają zdemaskowane i rozszarpane. Papież zwrócił się do Polaków Licznym na audiencji Polakom Franciszek powiedział: Wobec rosnącego braku zainteresowania życiem duchowym, a także braku wiary, zachęcam was do odważnego głoszenia Jezusa i dzielenia się nim z ludźmi, którzy nie mają doświadczenia spotkania z żywym Bogiem. Nie obawiajcie się na tej drodze własnych ograniczeń, ponieważ przykład Apostołów pokazuje nam, że doświadczenie misyjne jest częścią formacji chrześcijańskiej - zaznaczył. Zobacz również: Von der Leyen o dziesiątym pakiecie sankcji wobec Rosji

