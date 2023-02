Prezydent USA Joe Biden powoła międzyagencyjny zespół, który ma zbadać sprawę niezidentyfikowanych obiektów, które pojawiły się w przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych. W ostatnich dniach amerykańskie służby zestrzeliły trzy takie obiekty. W internetowym Radiu RMF24 komentował tę sprawę Paweł Behrendt z Instytutu Boyma. W rozmowie z Tomaszem Weryńskim wyjaśnił, czym właściwie są te obiekty, a także na czyich jeszcze terytoriach można je zaobserwować.

Szczątki jednego z zestrzelonych balonów / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ryan SeelbachU.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ryan Seelbach / PAP/EPA

Amerykańskie władze potwierdziły, że pierwsze obiekty były z Chin. A co z resztą? Można łączyć pozostałe balony również z Chinami, oczywiście. Chociaż pojawiają się sugestie, że Rosjanie też mogą czegoś próbować. I teraz pytanie właśnie, o co chodzi? - mówił w Radiu RMF24 Paweł Behrendt z Instytutu Boyma.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Behrendt: Chińczycy próbują upokorzyć USA, wysyłając balony szpiegowskie

Nasz dziennikarz zapytał o tereny, nad którymi zauważono balony. Były to nie tylko Stany Zjednoczone, ale też np. Kanada, Kolumbia i Kostaryka. Paweł Behrendt wyjaśnił, że dostrzeżono je także w Japonii i nad Tajwanem oraz w samych Chinach.

Sami Chińczycy odgryzają się, że zaobserwowali od początku miesiąca ponad 10 takich balonów nad swoim terytorium. Oczywiście, można tu odbić piłeczkę, że być może Chińczycy widzą swoje balony, które lecą w stronę krajów sąsiednich i kontynentu amerykańskiego - komentował ekspert.

Jakie funkcje mają pełnić balony? Czemu nie użyto satelity? Na te pytania ekspert odpowiedział, że tzw. aerostaty nie wyszły z użytku od I wojny światowej, a jedynie zostały unowocześnione.

W trakcie II wojny światowej też były używane chociażby do obrony konwojów. Później, w trakcie zimnej wojny, były chociażby balony z ulotkami i były czynione próby z balonami przenoszącymi sprzęt szpiegowski. Technologia była wtedy na dużo niższym poziomie, więc porzucono te projekty, ale one wróciły w latach 90. - przypominał rozmówca Radia RMF24. Wyjaśnił też, że balony są dużo tańsze od satelitów, a kiedy balon jest wysoko w stratosferze, to trudno go wykryć i potwierdzić jego cel.