​W wieku 97 lat zmarł w ub. sobotę wybitny kanadyjski reżyser filmowy, trzykrotnie nominowany do nagrody Oscara, Norman Jewison - poinformował w poniedziałek jego agent Jeff Sanderson.

Norman Jewison, wybitny reżyser filmowy zmarł w wieku 97 lat / WOJTEK SZABELSKI / PAP

Jak zakomunikował Sanderson, reżyser zmarł "w spokoju" w swoim domu. Nie podał bliższych szczegółów.

Pochodzący z Toronto Jewison był trzykrotnie nominowany do Oscara za reżyserię filmów "W upalną noc" (In the Heat of the Night) z 1967 r., musicalu "Skrzypek na dachu" (Fiddler on the Roof) z 1971 r. i romantycznej komedii "Wpływ księżyca" (Moonstruck) z 1987.