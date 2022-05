Joe Garcia, mąż nauczycielki Irmy Garcii, zastrzelonej w masakrze w szkole podstawowej w Uvalde, w stanie Teksas, zmarł na atak serca - informuje "New York Times". Rodzina określiła to, co się stało, jako śmierć z powodu złamanego serca.

Dzieci przy grobach ofiar strzelaniny w szkole podstawowej w Uvalde. / TANNEN MAURY / PAP/EPA 18-letni napastnik zastrzelił we wtorek 19 dzieci i dwie nauczycielki, w tym Irmę, która uczyła w szkole przez 23 lata. Irma i Joe pozostawili czworo dzieci w wieku od 12 do 23 lat. "Była bohaterką" John Martinez, siostrzeniec Irmy, napisał na Twitterze, że wierzy, iż Joe zmarł z żalu po stracie ukochanej żony. W wypowiedzi dla amerykańskiego dziennika Martinez przekazał, że nauczycielka została znaleziona przez policjantów "tuląc dzieci w swoich ramionach aż do wydania ostatniego tchu". "Poświęciła się, chroniąc dzieci w swojej klasie. Była bohaterką" - napisał siostrzeniec zamordowanej nauczycielki na stronie zbierającej fundusze dla rodziny Garciów. Na tej samej stronie podano również, że Joe "zmarł z powodu złamanego serca". Media, wspominając mężczyznę, opublikowały nagrania, na których widać, jak składał on kwiaty przy krzyżu z nazwiskiem swojej żony. Druga nauczycielka, która zginęła w Uvalde, to Eva Mireles. Pracowała wspólnie z Garcią przez pięć lat. Zobacz również: Ostra krytyka policji po masakrze w Teksasie