​Nie żyje Salman Tepsurkajew, moderator czeczeńskiego, opozycyjnego kanału na Telegramie 1ADAT - poinformowała Olga Sadowskaja, prawniczka rosyjskiej organizacji Komitet przeciwko Torturom. Tepsurkajew w 2020 roku, w wieku zaledwie 19 lat, został porwany i jego współpracownicy nie byli pewni, co się z nim dzieje.

W rozmowie z dziennikarką Kateriną Gordiejewą, Sadowskaja przyznała, że Komitetowi przeciwko Torturom nie udało się uratować jednej osoby. Chodzi o Salmana Tepsurkajewa, opozycyjnego czeczeńskiego blogera. Został zabity - powiedziała.

Tepsurkajew był jednym z administratorów kanału na Telegramie 1ADAT, który opisywał przypadki porwań i tortury aktywistów w Czeczenii, a także krytykował przywódcę republiki Ramzana Kadyrowa. Władze z kolei zarzucały 1ADAT ekstremizm i wiązali działalność kanału z terroryzmem. W lipcu 2022 roku rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wpisało 1ADAT do rejestru organizacji ekstremistycznych.

Tepsurkajew został porwany we wrześniu 2020 roku w Gelendżyku, w Kraju Krasnodarskim. Nastolatek pracował wtedy w pobliskim hotelu. Został z lokalu wyprowadzony przez dwóch mężczyzn. Aktywista krzyczał, by ktoś wezwał policję, porywaczy próbował powstrzymać jeden z jego współpracowników, jednak został spacyfikowany przez jednego z mężczyzn. Drugi z porywaczy pokazał administracji hotelu dokument świadczący, że jest pracownikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Czeczenii. 19-latek został przewieziony do Czeczenii. Dzień po porwaniu w sieci pojawił się film, na którym Tepsurkajew jest torturowany - kazano mu siadać nago na butelce.

Kanał 1ADAT po słowach Sadowskajej wydał oświadczenie. Przekazali, że od dawna otrzymywali informację o śmierci Tepsurkajewa, ale liczyli na to, że to nieprawda. Według ich relacji, bloger był torturowany, ale kadyrowcy inscenizowali także z nim filmy, jak rzekomo swobodnie spaceruje po Groznym. Po ich nakręceniu został wywieziony z miasta.

Salman zginął 15 września 2020 roku na poligonie wojskowym we wsi Dżalka, to rodzinna miejscowość Adama Delimchanowa (byłego deputowanego do Dumy Państwowej, kuzyna Ramzana Kadyrowa - red.). Związali Salmana, włożyli mu do ust granat i wysadzili go w powietrze - napisali administratorzy 1ADAT.

Salman był torturowany, upokarzany przez tydzień, a na końcu został zabity w przerażający sposób, ale i to nie wystarczyło zbrodniarzom podłego Kadyrowa. Oddali ciało krewnym i kazali im go "pochować jak psa". Ciało Salmana zostało pochowane w nieoznakowanym grobie - zaznaczono.

Założycielem i jednym z liderów 1ADAT jest Ibragim Jangulbajew. W styczniu 2022 czeczeńskie służby uprowadziły jego matkę. Kobieta przebywa w areszcie śledczym w Groznym. Wcześniej zatrzymywano innych członków rodziny Jangulbajewów.

Czeczeński lider Ramzan Kadyrow wielokrotnie groził Jangulbajewom, nazywając ich "wspólnikami terrorystów" i wzywał do ich "zatrzymania" oraz "zniszczenia". Z kolei wspominany Adam Delimchanow groził, że odetnie głowy członkom rodziny opozycjonistów.