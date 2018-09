We Włoszech mieszka 100 tysięcy poszukiwaczy skarbów, którzy z wykrywaczami metali przeczesują plaże w nadziei na znalezienie cennych przedmiotów pozostawionych przez turystów. Większość z nich nie zgłasza znalezisk policji, czego wymagają przepisy. Szacuje się, że tylko połowa właścicieli wykrywaczy metali zarejestrowała posiadany przez siebie sprzęt. Niektórzy należą do klubów i działają w grupach; inni na portalach społecznościowych chwalą się swoimi znaleziskami. Pod koniec sezonu letniego, gdy większość plaż powoli pustoszeje, poszukiwacze wkraczają do akcji.

We Włoszech jest około 100 tysięcy poszukiwaczy skarbów / Monika Kamińska / RMF FM

Najwięcej poszukiwaczy skarbów pojawia się na Riwierze nad Adriatykiem w regionie Emilia-Romania odwiedzanej latem tłumnie przez turystów.



Szukanie zgubionych w piasku i na dnie morskim przy brzegu przedmiotów, przede wszystkim biżuterii, stało się we Włoszech bardzo popularne.