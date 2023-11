Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odmówił rozpatrzenia apelacji byłego funkcjonariusza policji z Minneapolis Dereka Chauvina od wyroku skazującego za morderstwo George’a Floyda - poinformowała agencja Reutera.

Zabójstwo czarnoskórego Floyda wywołało protesty w wielu miastach Stanów Zjednoczonych / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

Sąd Najwyższy oddalił apelację Chauvina wniesioną po tym, gdy Sąd Apelacyjny w Minnesocie podtrzymał wyrok skazujący za morderstwo George'a Floyda z 2021 r. i odrzucił wniosek Chauvina o ponowny proces. Skazany argumentował, że stronniczość ławy przysięgłych pozbawiła go prawa do sprawiedliwego procesu zgodnie z szóstą poprawką do konstytucji Stanów Zjednoczonych.



Chauvin odsiaduje wyrok 22 i pół roku więzienia za to zabójstwo.



Zabójstwo czarnoskórego Floyda wywołało protesty w wielu miastach Stanów Zjednoczonych i innych krajów, skupiając uwagę na kwestii równości rasowej.



Chauvin w kwietniu 2021 r. został uznany przez 12-osobową ławę przysięgłych za winnego morderstwa po trzytygodniowym procesie, który obejmował zeznania 45 świadków.



W apelacji z 2022 r. obrońca Chauvina, William Mohrman, argumentował, że sędzia okręgowy hrabstwa Hennepin, Peter Cahill jakoby popełnił wiele błędów.



Mohrman nalegał, aby Sąd Najwyższy uwzględnił apelację w celu sprawdzenia, czy przysięgli nie byli stronniczy z powodu chęci uniknięcia ewentualnego "wyrządzenia szkody społeczności, gdyby nie zapadł wyrok skazujący".



W kwietniu Sąd Apelacyjny w Minnesocie odrzucił apelację Chauvina, podtrzymując wyrok i odrzucając wniosek skazanego o nowy proces. W lipcu sąd najwyższy Minnesoty odrzucił wniosek Chauvina o ponowne rozpatrzenie sprawy.