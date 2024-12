Król Wielkiej Brytanii Karol III w styczniu przyjedzie do Polski - poinformowały brytyjskie media. Monarcha ma wziąć udział w uroczystościach 80. rocznicy wejścia Armii Czerwonej do byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Król Karol / Chris Jackson / PAP/EPA

Informację o tym, że w styczniu Karol III przyjedzie do Polski, podał m.in. "Daily Mail".

Pierwsza taka wizyta

Gazeta podkreśliła, że będzie to pierwsza wizyta króla Wielkiej Brytanii nad Wisłą od objęcia tronu w 2022 roku. Będzie to zarazem pierwsza w historii wizyta monarchy Zjednoczonego Królestwa na terenie byłego obozu Auschwitz.



Jego matka Elżbieta II odbyła ostatnią zagraniczną podróż w 2005 roku. Odwiedziła wówczas były niemiecki obóz zagłady Bergen-Belsen w Dolnej Saksonii.



Władze Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau na stronie internetowej poinformowały, że obchody 80. rocznicy wyzwolenia obozu odbędą się 27 stycznia oraz że liczą na udział w nich kilkudziesięciu osób ocalałych z Zagłady i przywódców ok. 20 państw.

To piąta wizyta Karola w Polsce

Obecny król Wielkiej Brytanii dotychczas cztery razy odwiedził Polskę. Był wtedy jeszcze księciem Walii. Wizyty odbyły się w 1993, 2002, 2008 i 2010 roku.