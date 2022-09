Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka ogłosił możliwość amnestii dla skruszonych opozycjonistów. "W ciągu ostatnich dwóch lat wszyscy stali się mądrzejsi" – powiedział.

Alaksandr Łukaszenka / Shutterstock

Alaksandr Łukaszenka poinformował, że skazani opozycjoniści, którzy wyrażą skruchę, będą mogli ubiegać się o amnestię - informuje agencja Interfax.

Wśród skazanych są różne osoby, w tym ci, którzy przypadkowo się potknęli, popełnili przestępstwa przez zaniedbanie, a także drobne przestępstwa, w tym akty o orientacji protestacyjnej - dodawał.

W ciągu ostatnich dwóch lat wszyscy stali się mądrzejsi. Weszli na drogę sprostowania i całkowitego zadośćuczynienia. Oni mogą być traktowani z pobłażaniem - mówił Łukaszenka na spotkaniu na temat poprawy ustawodawstwa dotyczącego obywatelstwa i amnestii.

Białoruski prezydent podkreślił, że ustępstwa będą dozwolone tylko dla tych, "którzy naprawdę na to zasługują".

To znaczy, najważniejsza jest sprawiedliwość. Bandyci i ekstremiści nie należą do tego grona - przekonywał.

Odbieranie obywatelstwa emigrantom politycznym?

Minister spraw wewnętrznych Iwan Kubrakou mówił dziś natomiast o tym, że jego resort wraz z innymi ministerstwami, przygotował projekt nowelizacji ustawy o obywatelstwie. Jego celem ma być "zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, stabilności systemu polityczno-społecznego".

Zmiany przewidują możliwość pozbawienia obywatelstwa osoby, która przebywa za granicą i wobec której wydano prawomocny wyrok "dotyczący udziału w działalności ekstremistycznej lub wyrządzenia ciężkiej szkody interesom Białorusi zgodnie z listą artykułów, które będą wymienione w ustawie".

Proponujemy, aby taką decyzję podjął prezydent na wniosek Komisji Obywatelskiej - mówił.

Później, w odniesieniu do ekstremisty, który utracił obywatelstwo białoruskie, proponujemy podjęcie decyzji o zakazie wjazdu do kraju na okres do 30 lat. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych liczy na prewencyjny efekt tej inicjatywy ustawodawczej - powiedział Kubakow.