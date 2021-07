„U mnie wszystko dobrze, na ile to jest możliwe” – napisała z aresztu szefowa Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys w liście do Tadeusza Gawina, jednego z założycieli tej organizacji i jej byłego przewodniczącego.

W "sanatorium", w którym przebywam, zaaklimatyzowałam się. Tak jakbym cofnęła się o osiemdziesiąt lat. Jednak także tutaj spotykam normalnych i pozytywnych ludzi" - pisze w liście z datą 24 czerwca Andżelika Borys.

List jest języku białoruskim, bo, jak ocenia Borys, po polsku "mógłby nie dojść". Chociaż moje myśli są w języku polskim - zauważa szefowa ZPB.



Gawin opublikował list na Facebooku. "Dzisiaj, na swoje urodziny (Gawin kończy 70 lat - przyp. red.) dostałem prezent - list od Andżeliki Borys. Ponieważ wszyscy się o Nią martwimy, postanowiłem go upublicznić" - poinformował.



Borys przekazuje, że w areszcie uczy współwięźniarki języka polskiego. Na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy jestem nauczycielem wolontariuszem - dodaje.



Działaczka opowiada również, że dostaje listy od ludzi z różnych zakątków Białorusi, a nawet z Moskwy i Petersburga, z wyrazami solidarności. Większość z nich to Białorusini i bardzo jest mi miło, że to Białorusini wysyłają mi słowa wsparcia - zaznacza.



Andżelika Borys przebywa w areszcie od 23 marca

Borys została zatrzymana w Grodnie 23 marca, najpierw za organizację imprezy kulturalnej, Jarmarku Kaziuki, który władze uznały za "nielegalny". Nie wyszła już jednak z aresztu, bo wszczęto wobec niej i innych działaczy sprawę karną o rzekome "podżeganie do nienawiści". Prokuratura twierdzi, że miała miejsce "rehabilitacja nazizmu".



Oprócz Borys aresztowano jeszcze czwórkę polskich działaczy - Andrzeja Poczobuta, Irenę Biernacką, Marię Tiszkowską i Annę Paniszewą. Trzy ostatnie zgodziły się na uwolnienie pod warunkiem opuszczenia Białorusi i w maju przyjechały do Polski.



Cała piątka została uznana przez białoruskich obrońców praw człowieka za więźniów politycznych.



Borys od chwili zatrzymania przebywała w areszcie, najpierw w Grodnie, potem w Mińsku, a następnie w podmińskim Żodzino. W ostatnim czasie dyrektorka telewizji Biełsat Agnieszka Romaszewska-Guzy informowała o pogorszeniu się stanu zdrowia Andżeliki Borys.