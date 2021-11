Urodził się w 21. tygodniu ciąży i ważył zaledwie 420 gramów. Curtis Means został wpisany do Księgi Rekordów Guinessa jako najwcześniej urodzony wcześniaka na świecie, któremu udało się przeżyć. Teraz chłopczyk ma 16 miesięcy.

Curtis Means urodził się 4 lipca ubiegłego roku w szpitalu w Birmingham w amerykańskiej Alabamie. Jego matka była wtedy w 21. tygodniu bliźniaczej ciąży. Donoszona ciąża trwa 40 tygodni.

Curtis miał 420 gramów. Jego siostra bliźniaczka C'Asya zmarła drugiego dnia po porodzie.

Początkowo lekarze dawali Curtisowi 1 procent szans na przeżycie. Niemowlę przez 3 miesiące było pod respiratorem, a po 275 dniach, w kwietniu, został wypisany do domu. Możliwość zabrania go do nas, pokazania go starszemu rodzeństwu, to dzień, który na zawsze pozostanie w mej pamięci - mówi matka chłopca. Curtis ma troje starszego rodzeństwa.

Curtis wciąż potrzebuje koncentratora tlenu i karmienia pozaustrojowego. Lekarze zapewniają jednak, że jego stan zdrowia jest dobry.