Budowano je miesiąc, a odwzorowanie detali może zachwycać – mowa o rzeźbach Pałacu na Wyspie i Pomnika Chopina, które powstały z okazji Festiwalu Śniegu odbywającego się w... Japonii. Lodowo-śnieżne repliki charakterystycznych dla Łazienek Królewskich zabytków można zobaczy w Sapporo.

Japończycy zbudowali Pałac na Wyspie i Pomnik Chopina ze śniegu / KIMIMASA MAYAMA / PAP

Festiwal Śniegu w Sapporo to już tradycja. Co roku drużyny biorące w niej udział tworzą rzeźby przedstawiające znane budynki lub postacie. W tym roku pojawił się też polski akcent. Chcąc uczcić stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Japonią, Japończycy stworzyli z lodu i śniegu replikę Pałacu na Wyspie i Pomnika Chopina znajdujących się na co dzień w Warszawie.

Rzeźba wzorowana na polskim zabytku jest chętnie odwiedzana / KIMIMASA MAYAMA / PAP

W prace było zaangażowanych 100 żołnierzy i trwały one miesiąc. Rzeźba Pałacu na Wyspie ma rzeczywiste wymiaru zabytku: 14 metrów wysokości, 26 metrów szerokości i 20 metrów długości. Pomnik Chopina jest nieco mniejszy od oryginału.

Festiwal Śniegu od lat gromadzi tłumy. W ubiegłym roku imprezę odwiedziły niemal 3 miliony turystów. Coroczne wydarzenie jest organizowane od 1950 roku. Podczas imprezy można skosztować azjatyckiej kuchni oraz pojeździć na łyżwach.