Podległa komunistycznemu reżimowi w Hawanie kubańska telewizja rozpoczęła nagrywanie lekcji języka rosyjskiego. Ich emisja, która rozpocznie się jesienią, ma pomóc w zacieśnianiu relacji kubańsko-rosyjskich. Stosunki te krytykują niezależne kubańskie media.

Havana / Shutterstock

Według niezależnych portali 14ymedio oraz CiberCuba, zapowiedź emisji lekcji rosyjskiego zbiega się z przywróceniem połączeń realizowanych przez linie Aerofłot z Rosji na Kubę. Wznowione od soboty połączenia mają zwiększyć liczbę rosyjskich pasażerów lecących na karaibską wyspę.



Jeszcze przed uruchomieniem regularnych połączeń na Kubę Rosjanie stanowili tam jedną z głównych grup turystów. W pierwszej połowie br. przybyło ich tam ponad 55,4 tys., co oznacza, że byli oni trzecią narodowością turystów, po Kanadyjczykach i Amerykanach.



W ocenie ministra ds. handlu zagranicznego i inwestycji międzynarodowych Kuby Ricardo Cabrisasa zwiększający się napływ turystów z Rosji to kolejny element nasilania współpracy pomiędzy oboma krajami, do jak określił "poziomu szczytowego".



Kubańskie władze oferują też firmom rosyjskim dzierżawy terenów rolnych na okres 30 lat, zwolnienia z ceł importowych na niektóre technologie, a przedsiębiorcy rosyjscy uzyskają na Kubie przywilej transferu do swojej ojczyzny zysków czerpanych na wyspie.



Z danych Kremla wynika, że w 2022 r. wymiana handlowa pomiędzy Kubą a Rosją wyniosła 450 mln dolarów, czyli trzy razy więcej niż rok wcześniej. Z kolei od stycznia do kwietnia 2023 r. wzrosła aż 9-krotnie.



Według portalu 14ymedio krytykującego zbliżenie rosyjsko-kubańskie owo zacieśnienie relacji z Kremlem służy przede wszystkim Moskwie.



Władze przekazały już Rosji elektrownię "Urugwaj" w Jatibonico, a Rosjanie zamierzają dalej penetrować wyspę, udając realizację "przedsięwzięć", które nie będą niczym więcej niż tylko przejmowaniem wszystkich państwowych przedsiębiorstw w naszym kraju" - ocenił niezależny portal.



To mafijny kapitalizm rosyjski - podsumował 14ymedio, zaznaczając, że system ten nie ma nic wspólnego z ideami komunizmu rzekomo głoszonymi przez reżim w Hawanie.