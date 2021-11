Brytyjska królowa Elżbieta II wycofała się z udziału w dzisiejszych uroczystościach w Londynie, upamiętniających rocznicę zakończenie I wojny światowej. Jak poinformowano, monarchini ma problemy z kręgosłupem.

Królowa Elżbieta II / Steven Paston / PAP/PA

Po krótkim pobycie w szpitalu w ubiegłym miesiącu królowa Elżbieta II miała odpoczywać do połowy listopada i zamierzała pojawić się publicznie na dzisiejszych uroczystościach przed poświęconym ofiarom I i II wojny światowej pomnikiem The Cenotaph. Według doniesień, stało się to niemożliwe, po nadwyrężeniu przez nią kręgosłupa.



Elżbieta II ma 95 lat, kłopoty ze zdrowiem zmusiły ją już do odwołania wizyty w Irlandii Północnej. Nie pojawiła się też w Glasgow na szczycie klimatycznym ani na wczorajszym koncercie w Royal Albert Hall, upamiętniającym ofiary wojen.



W ubiegłym tygodniu królowa Elżbieta II była widziana za kierownicą samochodu podczas przejażdżki po terenie zamku w Windsorze.

Jak podaje Sky News, królowa, która pozostanie dziś na zamku w Windsorze, ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie mogła zgodnie z planem wrócić do wykonywania lekkich obowiązków.