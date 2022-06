Korea Północna wystrzeliła u swojego wschodniego wybrzeża co najmniej jeden pocisk balistyczny w kierunku morza - poinformowało w niedzielę południowokoreańskie wojsko. Do incydentu doszło dzień po tym, jak stolicę Korei Południowej opuścił specjalny przedstawiciel Stanów Zjednoczonych do spraw Korei Północnej Sung Kim.

Testy rakietowe/Korea Północna /JEON HEON-KYUN /PAP