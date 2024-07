Starała się unikać rozgłosu i nie rzucać w oczy. Teraz się to zmieni, bo jej mąż został właśnie premierem Wielkiej Brytanii. Spojrzenia Brytyjczyków od razu padły na Victorię Starmer, bo przecież mieszkańców Wysp pasjonuje wszystko, co związane z życiem prywatnym tych, którzy w kraju sprawują władzę. Kim zatem jest Victoria Starmer?

Victoria Starmer / JUSTIN TALLIS/AFP / East News

"Kim on do cholery myśli, że jest?" - to pierwsze słowa, które Victoria wypowiedziała na temat Kiera Starmera .

Historię opowiedział sam Starmer w programie Pierce'a Morgana. Opowieść pochodzi z początku XXI wieku, gdy Kier Starmer nie był jeszcze politykiem, ale adwokatem.

Zajmowałem się sprawą sądową i wszystko zależało od tego, czy dokumenty okażą się dokładne. Zapytałem więc, kto tak naprawdę je sporządził. Odpowiedzieli, że kobieta imieniem Victoria. Powiedziałem: dzwońmy do niej - relacjonował obecny polityk. Starmer przeprowadził szczegółowy wywiad, dopytując o każdy możliwy detal. To ewidentnie zirytowało kobietę po drugiej stronie. Najpierw Kier Starmer usłyszał "kim on do cholery myśli, że jest?", a zaraz później - trzask nerwowo odkładanej słuchawki.

Miała słuszność - skomentował szef labourzystów i dodał, że rezolutność "Vic" tak mu się spodobała, że zaczął o nią zabiegać. Na pierwszą randkę zabrał ją do pubu w Camden w północnym Londynie, a zaledwie kilka miesięcy później oświadczył się. Wówczas usłyszał od Victorii:

Czy nie będziemy potrzebować pierścionka, Kier?

Kim jest Victoria Starmer

Rodzice Victorii Starmer są Żydami. Kwestia pochodzenia jest dla rodziny ważna, tym bardziej, że część krewnych dalej mieszka w Izraelu. Dzieci państwa Starmerów "muszą rozumieć swoje dziedzictwo" - przyznawał Kier na łamach "Guardiana".

Victoria uczęszczała do Channing School, a następnie studiowała prawo i socjologię na Uniwersytecie w Cardiff. W 1994 roku, zaangażowana w kwestie studenckie została nawet przewodniczącą związku. Głównym elementem prowadzonej przez nią kampanii, było przeciwdziałanie cięciom w studenckich stypendiach.

Dziś Lady Starmer pracuje w brytyjskiej służbie zdrowia - w dziale medycyny pracy, co zresztą Kier lubi podkreślać w wywiadach, kładąc nacisk na to, jak blisko codziennych trosk zwykłych ludzi znajduje się jego lepsza połówka. Nowy premier zapowiedział jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, że jego żona z pewnością zachowa swoje stanowisko, gdy oboje przeprowadzą się na Downing Street.

Kier i Victoria Starmer / JUSTIN TALLIS/AFP / East News

Starmerowie starają się sprawiać wrażenie twardo stąpających po ziemi. Kier zgłaszał obawy, że jego dzieci "w głębi duszy obawiają się zmiany" domu rodzinnego na siedzibę premiera i obiecywał, że zaciekle będzie chronił ich prywatność. Na razie to się udaje, bo publicznie nawet nie podano imion dzieci. Głównym celem państwa Starmerów jest "szczęście ich dzieci" - deklaruje małżeństwo.

Rodzinna sielanka została jednak już zakłócona przez politykę. W kwietniu propalestyńscy demonstranci zorganizowali protest przed domem Starmerów, wieszając transparent na zewnątrz i kładąc dziecięce buty przed drzwiami wejściowymi - jako symbol niewinnych ofiar zabijanych w Strefie Gazy. Victoria Starmer wracała właśnie z zakupów, gdy zobaczyła demonstrację. Poczułam się kiepsko - przyznawała w rozmowie z mediami.

Victoria Starmer sprawia wrażenie opanowanej, inteligentnej i dowcipnej, i być może, faktycznie zapewnienia o chęci pozostaniu w cieniu, okażą się zgodne z prawdą. Na razie więc Brytyjczykom musi wystarczyć zapewnienie jej męża:

Vic jest piękna, twardo stąpa po ziemi, podzielamy wspólne wartości i razem się śmiejemy - mówił Kier Starmer cytowany przez CNN.