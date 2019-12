Ekipa ratunkowa, pracująca na miejscu katastrofy śmigłowca na Hawajach, odnalazła ciała 6 ofiar. Trwają poszukiwania siódmej osoby, która także znajdowała się na pokładzie.

Helikopter rozbił się na Kuai / Della Huff / Alamy Stock Photo / PAP/Alamy

Wrak helikoptera został zlokalizowany na szczycie jednej z gór na wyspie Kuai na Hawajach w pobliżu parku narodowego Koke'e przy kanionie Waimea - podała policja. Na pokładzie wycieczkowego helikoptera znajdowało się 7 osób wraz z pilotem.

Poszukiwania są utrudnione z powodu słabej widoczności i wzburzonego morza. Ratownicy muszą też pokonywać stromiznę gór, wspinając się do wysokości 1300 metrów n.p.m.



Pasażerami feralnego rejsu wycieczkowego, w trakcie którego miano podziwiać klifowe wybrzeże Na Pali na wyspie Kuai, były dwie rodziny. Wśród ofiar jest dwoje dzieci.



Nie zadziałał nadajnik lokacyjny

Informacja o odnalezieniu szczątków helikoptera została zamieszczona na Facebooku. Początkowo nie podawano, czy ktokolwiek przeżył. W komunikacie policji wskazano tylko, że "trwają poszukiwania osób, które były na pokładzie helikoptera". Trwa ustalanie tożsamości i narodowości pasażerów.



Maszyna należała do miejscowego operatora działającego pod szyldem "Safari Helicopters".



Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się w czwartek po zachodzie słońca, gdy kierownictwo firmy zawiadomiło policję, że maszyna nie powróciła planowo do bazy i jest o 40 min. spóźniona.



Helikopter, który rozbił się na Kuai, to Europcopter AS350, wyposażony w specjalny elektroniczny nadajnik lokacyjny. Tym razem jednak nie zadziałał, co znacznie utrudniło poszukiwania.



Wyspa Kauai ma powierzchnię 1,4 tys. km kw. Zamieszkuje ją 60 tys. osób. Głównym miastem wyspy jest miasto Lihuʻe.