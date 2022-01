U kanclerza Austrii Karla Nehammera stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność Covid-19. Nehammer wrócił z urlopu we wtorek i jeszcze w środę po południu wykonał rutynowy test PCR, którego wynik był negatywny - informuje portal Vienna.at.

Karl Nehammer / Kupec Petr / PAP/EPA

Do zakażenia doszło najwyraźniej w środę wieczorem. Kanclerz zaraził się prawdopodobnie od jednego z członków jego zespołu ochrony, u którego w czwartek stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Kanclerz natychmiast poddał się testowi przy użyciu procedury PCR; pozytywny wynik został potwierdzony drugim testem (również PCR).

Nehammer jest potrójnie zaszczepiony. Przebywa na kwarantannie, obecnie prowadzi swoje sprawy służbowe z domu za pośrednictwem wideokonferencji i telekonferencji, a w ciągu najbliższych kilku dni nie będzie uczestniczył w żadnych spotkaniach publicznych wymagających kontaktu osobistego.

Vienna.at informuje, że kanclerz nie ma obecnie żadnych objawów choroby. Nie ma powodów do obaw, nic mi nie jest. Mój apel jest nadal taki: idźcie i zaszczepcie się, wzmocnijcie się, to najprawdopodobniej uchroni was przed ciężkim przebiegiem - zapewnia cytowany przez portal Nehammer.