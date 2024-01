Kanadyjska Ormiańska Komisja Narodowa (The Armenian National Committee of Canada - ANCC) w oświadczeniu potępiła zniesienie embarga na eksport technologii wojskowych do Turcji, uznając decyzję za szkodliwą "dla kanadyjskich zobowiązań dot. praw człowieka, bezpieczeństwa międzynarodowego i sprawiedliwości".

"Pod wodzą prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, Turcja ustawicznie wykazuje pogardę dla praw człowieka, wartości demokratycznych i rządów prawa oraz wykazuje konsekwencję w łamaniu zobowiązań kontraktowych" - napisano w komunikacie ANCC.