Prezydent USA Joe Biden zdecydowanie wygrał w sobotę prawybory Partii Demokratycznej w Karolinie Południowej - wynika z częściowych rezultatów głosowania. Są to pierwsze oficjalnie sankcjonowane prawybory Demokratów, które wyłonią kandydata partii na prezydenta.

Joe Biden / SHAWN THEW / PAP/EPA

Agencja Associated Press oraz inne ośrodki analityczne ogłosiły Bidena zwycięzcą tuż po zamknięciu lokali wyborczych i spłynięciu pierwszych wyników. Choć rozmiar zwycięstwa prezydenta nie jest dokładnie znany, wiadomo, że z dużą przewagą pokona swoich dwóch konkurentów, kongresmena z Minnesoty Deana Phillipsa oraz autorkę poradników Marianne Williamson. Po przeliczeniu głosów z ok. 25 proc. komisji, Biden ma 97 proc. głosów, Williamson - 1,8 proc., zaś Phillips - 1,2 proc.

W tym roku po raz pierwszy od dekad prawybory w Karolinie Południowej są pierwszymi w kalendarzu wyborczym, zamiast Iowa i New Hampshire, które tradycyjnie inaugurowały wyścig. Powodem przesunięcia miała być większa różnorodność etniczna Karoliny Płd. - w której mieszka znaczna populacja Afroamerykanów - wobec niereprezentatywnie "białych" Iowy i New Hampshire.

Co prawda prawybory w New Hampshire odbyły się już 23 stycznia, ale będą się liczyć jeśli chodzi o rozkład delegatów dopiero na konwencji partii w Chicago, która formalnie wybierze kandydata partii w listopadowych wyborach prezydenckich. W New Hampshire również wygrał Biden, zdobywając niemal 2/3 głosów, mimo że formalnie nie kandydował i nie figurował na kartach wyborczych.

Biden wygrał zdecydowanie i jest murowanym faworytem reszty wyścigów mimo słabych notowań w sondażach i wyrażanych w badaniach wątpliwości wyborców, co do jego wieku i stanu zdrowia.

Jego konkurenci nie są powszechnie znani. Phillips to spadkobierca fortuny po firmie alkoholowej i w Kongresie zasiada dopiero od 2019 r. Twierdzi, że zdecydował się kandydować po tym, jak nie zdołał skłonić do startu w prawyborach żadnego z bardziej prominentnych polityków partii. Williamson ubiegała się o partyjną nominację już w 2020 r., lecz nigdy nie była uważana za poważną kandydatkę.

Republikańskie prawybory w Karolinie Południowej odbędą się 24 lutego. Pierwsze dwa wyścigi - w Iowa i New Hampshire - wygrał były prezydent Donald Trump, a jego jedyną pozostałą konkurentką jest była gubernator Karoliny Płd. Nikki Haley.