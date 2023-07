To było nie tylko makabryczne zabójstwo, ale także tajemnicze. Doszło do niego 26 lat temu, a do dziś nie wiadomo, kim jest ofiara – młoda kobieta, która została zgwałcona, a następnie podpalona żywcem. Jedno jest pewne, jeśli ktoś ją rozpozna, wiadomo będzie, kim jest jej oprawca.