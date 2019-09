11 europosłów zażądało, by Janusz Wojciechowski, polski kandydat na komisarza ds. rolnictwa złożył dodatkowe wyjaśnienia w sprawie swojej deklaracji majątkowej – dowiedziała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Kandydaci z Rumunii i Węgier muszą natomiast osobiście stawić się jutro przed eurodeputowanymi tej komisji, by złożyć dodatkowe wyjaśnienia.

Na zdjęciu Janusz Wojciechowski / Grzegorz Michałowski / PAP

Stwierdzenie braku konfliktu interesów przez komisję prawną jest warunkiem dopuszczenia do przesłuchania kandydata. Komisja prawna ma czas, by dać kandydatom "zielone światło" do 27 września. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, w przypadku Janusza Wojciechowskiego chodzi o sprawę brukselskiego mieszkania.

Według informacji Katarzyny Szymańskiej-Borginon, za poproszeniem Wojciechowskiego o ponowne wyjaśnienia było 11 europosłów, 10 - przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Spotkanie komisji prawnej PE było tajne. Przesłuchanie Wojciechowskiego ma się odbyć 1 października.

Jak się dowiedziała nasza dziennikarka, o dodatkowe wyjaśnienia ponownie (tak było już na posiedzeniu 19 września) wnioskował Axel Voss, niemiecki eurodeputowany Europejskiej Partii Ludowej, do której należy PO-PSL. Jest on koordynatorem chadeków, czyli to on uzgadnia i prezentuje stanowisko EPL-u w tej sprawie.

Stanowisko koordynatora jest zawsze uzgadniane z delegacją kraju, jeżeli dotyczy tego kraju - powiedział nam przedstawiciel EPL. Delegacją krajową w EPL jest PO-PSL. Na sali byli obecni Andrzej Halicki i Magdalena Adamowicz. Jednak według ustaleń RMF FM, w sprawie Wojciechowskiego nie zabierali głosu.

Do czasu publikacji tego artykułu Halicki (mimo prośby dziennikarki RMF FM) jeszcze się nie wypowiedział.

Voss prezentował wyraźne stanowisko, na zasadzie, żeby się doczepić - mówi jeden z uczestników spotkania. Bronił np. kandydata z Austrii, który jest chadekiem a któremu zarzucano, że posiada udziały w firmach, co może stanowić poważniejszą sprawę.

Według informatora RMF FM, nawet Zieloni i socjaliści tłumaczyli Vossowi, "że przesadza". Socjaliści argumentowali, że komisja prawna powinna badać kwestie konfliktu interesu, czyli na ile deklaracja majątkowa Wojciechowskiego może mieć związek z jego teką. W przypadku Wojciechowskiego nikt takiego związku nie wykazał - mówi uczestnik spotkania.

Komisja prawna PE zajmowała się dzisiaj wyjaśnieniami 10 kandydatów, którzy zostali już poproszeni o dodatkowe informacje na poprzednim spotkaniu komisji prawnej 19 września.