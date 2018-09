Ośmiu irańskich żołnierzy zginęło, a co najmniej 20 osób zostało rannych w mieście Ahwaz w południowo-zachodnim Iranie, kiedy napastnicy otworzyli ogień do uczestników wojskowej parady - donoszą irańskie media.

/ BEHRAD GHASEMI / PAP/EPA

Agencja Tasnim poinformowała, że zabito ośmiu żołnierzy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Rannych, wśród których jest kobieta i dziecko, przewieziono do szpitala.

Napastnicy celowali w trybunę, na której zgromadzili się przedstawiciele władz, by obserwować paradę organizowaną w rocznicę rozpoczęcia wojny iracko-irańskiej z lat 1980-1988.

"W czasie parady kilku napastników zaczęło strzelać zza trybuny. Jest kilku zabitych i rannych" - informuje państwowa TV.

Atak trwał ok. 10 minut. Władze zapewniają, że sytuacja jest już pod kontrolą.

Agencja Fars podaje, że obserwatorzy parady początkowo uznali strzelaninę za część inscenizacji. "Po tym, jak kilka osób zostało rannych, zdali sobie sprawę, że to atak terrorystyczny" - pisze agencja. Według agencji napastników było co najmniej dwóch.

Państwowa telewizja podała, że napastnicy to "takfiri". "Takfiri" to określenie stosowane wobec sunnickich bojowników, zwłaszcza tych należących do organizacji IS. Do tej pory nikt nie przyznał się do przeprowadzenia ataku.

W sobotę w Iranie obchodzony jest narodowy dzień sił zbrojnych.

(j.)