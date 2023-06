Co najmniej 288 osób zginęło, a ponad 900 jest rannych - to najnowszy tragiczny bilans katastrofy kolejowej, do której wieczorem doszło we wschodnich Indiach. W dystrykcie Odisha's Balasore zderzyły się trzy pociągi.

Miejsce katastrofy / NATIONAL DISASTER RESPONSE FORCE / PAP/EPA Ratownicy starają się uwolnić podróżnych uwięzionych we wrakach wagonów. Do akcji ratowniczej włączono wojsko. "Akcja ratownicza jest kontynuowana i trudno przewidzieć, kiedy się zakończy" - powiedział agencji AFP dyrektor generalny Państwowej Straży Pożarnej w Odisha Sudhanshu Sarangi. Jak przekazał, liczba ofiar śmiertelnych osiągnęła 288. Przedstawiciel rządu regionalnego, Pradeep Jena powiedział AFP, że ponad 900 osób zostało hospitalizowanych. Miejsce katastrofy / PIYAL ADHIKARY / PAP/EPA Według Amitabha Sharmy, dyrektora Kolei Indyjskich, dwa pociągi pasażerskie "brały aktywny udział w katastrofie". Trzeci pociąg, konwój towarowy, był w miejscu, gdzie doszło do tragedii, powiedział AFP, nie podając dalszych szczegółów. Liczba ofiar śmiertelnych lub rannych jest w tej chwili bardzo trudna do oszacowania - powiedział Sharma. Wielu pasażerów prawdopodobnie pozostaje uwięzionych we wrakach wagonów. Przygotowaliśmy wszystkie szpitale publiczne i prywatne, od miejsca katastrofy po stolicę stanu, do opieki nad rannymi - powiedział rzecznik władz regionalnych. Zobacz również: Stany Zjednoczone nie zbankrutują. Prezydent podpisze dzisiaj ustawę

