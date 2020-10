Resort sprawiedliwości USA oskarżył zaoczenie sześciu byłych i obecnych oficerów rosyjskiego wywiadu wojskowego o udział w kampanii hakerskiej wymierzonej m.in. we francuskie wybory, podmioty w USA i igrzyska olimpijskie.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Departament sprawiedliwości USA poinformował, że oskarżeni odegrali "kluczową rolę" w atakach na takie cele jak sztab wyborczy Emmanuela Macrona podczas francuskich wyborów prezydenckich w 2017 roku, Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej, organizatorów odłożonych zimowych igrzysk olimpijskich w Tokio, która miała odbyć się w tym roku, organizatorów otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich oraz paraolimpiady w Korei Południowej. Celem ataków GRU były też amerykańskie firmy i szpitale, hakerzy próbowali ponadto torpedować brytyjskie śledztwo dotyczące prób zabicia byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala i jego córki.

Ataki na organizatorów igrzysk olimpijskich i innych imprez sportowych były formą odwetu Kremla, który mścił się za to, że rosyjskich sportowców zawieszono po olimpiadzie w Soczi za korzystanie z dopingu.



Jeden z sześciu oskarżonych zaocznie oficerów GRU był też zaangażowany w atak hakerski na dochodzenie specjalnego prokuratora Roberta Muellera, który badał sprawę ingerencji Rosji w wybory amerykańskie w 2016 roku.



Postawienie Rosjanom zarzutu o udział w "spisku kryminalnym" pozwoli resortowi sprawiedliwości USA wszcząć postępowania dotyczące również ofiar ataków hakerskich niemieszkających w USA - wyjaśnia Associated Press.



Żaden inny kraj nie zamienił swych cybernetycznych możliwości w broń w sposób tak niebezpieczny i nieodpowiedzialny jak Rosja - powiedział zastępca prokuratora generalnego USA John Demers.



We wrześniu resort finansów USA poinformował, że nałożył sankcje na ukraińskiego parlamentarzystę Andrija Derkacza i trzech Rosjan związanych z petersburską farmą trolli IRA za próby ingerowania w nadchodzące wybory prezydenckie w Ameryce.



Objęcie go sankcjami "ma stanowić jasne ostrzeżenie dla Moskwy i jej pełnomocników: takie działania nie będą tolerowane" - oznajmił wówczas szef resortu Steven Mnuchin.