Hrabina Eloise van Oranje, siostrzenica holenderskiego króla Wilhelma-Aleksandra, sprzedaje na Instagramie kosmetyczki, które linie lotnicze KLM rozdają bezpłatnie na pokładzie swoich samolotów.

Eloise van Oranje-Nassau van Amsberg, nazywana w mediach społecznościowych Eloise van Oranje, od czasu do czasu oferuje do sprzedaży na swoim koncie na Instagramie części garderoby, których nie używa.

Tym razem stało się o niej głośno, gdy zaoferowała do licytacji trzy kosmetyczki Jana Taminiau.



Jak informuje dziennik "Algemeen Dagblad", są to niewielkie torebki na kosmetyki oferowane za darmo pasażerom klasy biznes holenderskich linii lotniczych KLM.



Największa gazeta Niderlandów dziennik "De Telegraaf" ironizuje, że hrabina sprzedaje torby, które dostała za darmo podczas służbowych lotów.



19-letnia Eloise van Oranje-Nassau van Amsberg jest piąta w kolejce do holenderskiego tronu.