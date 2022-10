Hiszpańskie MSW zamówiło około 400 megafonów, by ostrzegać ludność w razie wystąpienia zagrożenia nuklearnego. Publiczny przetarg na ten tradycyjny system ostrzegawczy nabiera szczególnego znaczenia wobec gróźb użycia broni jądrowej przez Rosję - komentuje gazeta internetowa „Vozpopuli”.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Resort spraw wewnętrznych Hiszpanii przygotowuje się także na wypadek awarii w jednej z pięciu funkcjonujących w kraju elektrowni jądrowych.

Procedury ochrony ludności przewidują wobec takiego zagrożenia ostrzeżenie mieszkańców terenów w promieniu do 10 km od elektrowni poprzez publiczne środki masowego przekazu, ale także przez tradycyjny system ostrzegania - za pomocą megafonów, np. z jadących pojazdów. To właśnie ten tradycyjny system został wzmocniony w ramach przetargu publicznego o wartości ponad 64 tys. euro - zwrócił uwagę dziennik.



MSW nalega, aby w przypadku zagrożenia atomowego lokalne władze alarmowały ludność przez megafony. Na stronach ministerstwa można skonsultować wytyczne, do których należy się dostosować w przypadku zaistnienia takiego zagrożenia.

Podkreśla się tam, że awaria elektrowni jądrowych jest "bardzo mało prawdopodobna" ze względu na zachowywane środki bezpieczeństwa.