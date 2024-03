W Brukseli zakończył się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej. Ostatnim punktem rozmów były kwestie związane z rolnictwem. Polska wywalczyła we wnioskach końcowych zapis, wedle którego problemy z handlem rolnym z Ukrainą będą rozwiązywane w ramach układu stowarzyszeniowego UE-Ukraina (DCFTA). To oznacza powrót do zasady wzajemności i obowiązku wypełniania przez Ukrainę wyśrubowanych norm unijnych.