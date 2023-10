15:30

Terroryści z Hamasu przetrzymują koło 50 izraelskich zakładników w kibucu Be'eri w pobliżu Strefy Gazy.

15:25

Podczas plenerowego festiwalu muzyki trance w pobliżu kibucu Re'eim, sąsiadującego ze Strefą Gazy, na którym bawiły się tysiące ludzi w wieku 20-40 lat, wybuchła panika. Nad głowami imprezowiczów latały rakiety, niektórzy świadkowie twierdzą, że słyszeli strzały oddawane w kierunku tłumu. Zgromadzeni w panice uciekali do samochodów - relacjonuje portal.

Niepotwierdzone doniesienia mówią o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej i dziesiątkach rannych; wiele osób ukrywa się przed terrorystami, spodziewając się kolejnych ostrzałów. Innym udało się ewakuować do położonego na pustyni Negew miasta Ofakim.

Wiele osób nie może skontaktować się z krewnymi, władze odradzają im zbliżanie się do tego obszaru - donosi Times of Israel.

15:20

"Jestem zszokowany dzisiejszymi brutalnymi atakami Hamasu na Izrael. Ataki rakietowe i przetrzymywanie cywilów jako zakładników budzą nasz najgłębszy sprzeciw. Polska stanowczo potępia wszelkie akty przemocy. Chciałbym złożyć najszczersze wyrazy współczucia i kondolencje wszystkim osobom dotkniętym atakami" - napisał prezydent Andrzej Duda na X (dawniej Twitter).

15:14

Około 2200 rakiet wystrzelono ze Strefy Gazy w kierunku Izraela - poinformowali przedstawiciele izraelskiego wojska, cytowani przez CNN.

Dane te stoją w sprzeczności z oświadczeniami dowódcy Hamasu Muhammada Al-Deifa, który oświadczył, że wystrzelono 5 tys. rakiet.

Dla porównania, podczas trwającej 50 dni wojny między obiema stronami w 2014 roku na Izrael wystrzelono około 4 tys. rakiet.

15:07

PLL LOT, z powodu sytuacji w Izraelu, odwołują w sobotę swoje rejsy na trasie Warszawa - Tel Awiw; chodzi o loty zaplanowane na godz. 14:00 i 23:00 - poinformował PAP rzecznik spółki Krzysztof Moczulski. Jak dodał, o statusie rejsów w kolejnych dniach spółka będzie informować na bieżąco.

Jak powiedział Moczulski, w sobotę LOT zrealizował lot z Warszawy do Tel Awiwu o godz. 6:00. Samolot ten jest w drodze powrotnej do Polski - dodał.

15:02

Doradca ajatollaha Alego Chameneiego pogratulował "palestyńskim wojownikom" i zapewnił o wsparciu do momentu wyzwolenia Palestyny; władze Egiptu i Turcji wezwały strony do "zachowania maksymalnego umiaru".

Gratulujemy palestyńskim wojownikom; będziemy ich wspierać, aż do momentu pełnego wyzwolenia Palestyny i Jerozolimy - powiedział Rahim Safavi, cytowany przez agencję ISNA.

Ministerstwo spraw zagranicznych Egiptu ostrzegło natomiast przed "strasznymi konsekwencjami" eskalacji konfliktu pomiędzy Izraelem i Palestyńczykami. "Wzywamy strony do maksymalnego umiaru i unikania narażania cywili na dalsze niebezpieczeństwa" - napisano w komunikacie resortu.

Również prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wezwał strony do "powstrzymania się od impulsywnych kroków, które zaostrzą konflikt". Turecki prezydent zaapelował też o ochronę "historycznego i religijnego statusu" meczetu Al-Aksa we wschodniej Jerozolimie.

14:55

Amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin zapowiada, że Pentagon zapewni Izraelowi wszystko, co niezbędne do obrony swojego terytorium.

14:47

Nikt nie sądził, że Hamas posiada siły pozwalające przeprowadzić taką operację. Tak duży i skompilowany atak umknął izraelskiemu wywiadowi. Spodziewam się zmasowanego ataku na Strefę Gazy, ale Izraelczycy najpierw muszą odzyskać własne terytorium - mówił na antenie internetowego Radia RMF24 Jarosław Kociszewski. Ekspert Fundacji Stratpoints i redaktor naczelny portalu new.org.pl wyjaśnił, kto może wspierać atak Hamasu na Izrael.

14:41

Przedstawiciele Strefy Gazy poinformowali, że w izraelskich nalotach zginęły "dziesiątki Palestyńczyków" - podał Reuters.

14:35

"Na ulicach miasta Sederot w izraelskim Dystrykcie Południowym wskutek ataku Hamasu leżą zwłoki, są to sceny trudne do opisania" - poinformował reporter stacji Channel 12. Burmistrz miasta przekazał, że jego miasto wciąż jest celem ataku.

Burmistrz Alon Davidi zaapelował do mieszkańców, by nie otwierali nikomu drzwi, zostawali w domach i zamknęli okna. "Wciąż przeszukujemy teren" - dodał.

Według niego naród Izraela jeszcze "nie zobaczył", co wydarzyło się w jego mieście. Jak dodał, doszło tam do "nieludzkich czynów" wobec niewinnych ludzi. Zaznaczył, że wciąż nie jest znana skala ataków.

Reporter telewizji Channel 12 podał, że na ulicach leży wiele ciał, "sceny są trudne do opisania". Dziennikarz twierdzi, że ludzie ci nie zginęli wskutek ostrzałów rakietowych, lecz od kul bojowników Hamasu, którzy wkroczyli do miasta.



14:24

Bojownicy Hamasu chodzą od drzwi do drzwi i mordują niewinnych cywilów; niektóre zdjęcia są zbyt brutalne, by je publikować - oświadczyło izraelskie MSZ.

"Wcześniej dziś rano uzbrojeni terroryści Hamasu przeniknęli do społeczności izraelskich i zaczęli chodzić od domu do domu oraz mordować niewinnych Izraelczyków" - napisano w oświadczeniu przytaczanym przez stację Sky News.

"Niektóre obrazy są tak niepokojące, że nie możemy ich nawet udostępnić" - dodano. "Podejmiemy wszelkie środki, by chronić naszych obywateli i uderzyć w tych, którzy ich krzywdzą" - zapowiedziano.

14:17

"Prawo Izraela do obrony nie ulega wątpliwości" - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Telegramie, komentując atak Hamasu na Izrael.

"Świat powinien być zjednoczony i solidarny, aby terroryzm nigdy i nigdzie nie próbował sobie podporządkować lub zniszczyć życia. Prawo Izraela do obrony nie ulega wątpliwości" - oznajmił ukraiński przywódca.

Dodał, że nigdzie na świecie nie wolno dawać terroryzmowi szansy, bo terroryzm "zawsze jest przestępstwem nie przeciwko jednemu krajowi czy konkretnym ofiarom, tylko przeciw ludzkości jako takiej oraz całemu naszemu światu".

"Ktokolwiek uciekałby się do terroryzmu, jest to zbrodnia przeciw światu. Ktokolwiek by terroryzmu nie sponsorował, jest to zbrodnia przeciw światu" - oznajmił prezydent Ukrainy.

Telegram

14:11

Co najmniej 40 osób zginęło, a 740 zostało rannych od początku ataku Hamasu na Izrael - podał portal Times of Israel, powołując się na lokalną telewizję.

Fotoreporter agencji Reutera przekazał, że widział wiele ciał na ulicach miasta Sderot w izraelskim Dystrykcie Południowym.

14:05

Wiele osób zginęło i zostało rannych w izraelskich ostrzałach Gazy - poinformowała agencja Reutera, powołując się na miejscowe służby medyczne. Według agencji AFP, po stronie palestyńskiej zginęło co najmniej dziewięć osób.

Jak podał Reuters, rannych przetransportowano do szpitali w Gazie.

13:57

Izraelskim ministrom zlecono powtarzanie w mediach, że "Izrael odpowie z wielką siłą na zbrodniczy atak Hamasu" i w operacji "Żelazne Miecze" "ujarzmi terroryzm z olbrzymią siłą, a nikt odpowiedzialny za atak nie uniknie zemsty izraelskiej armii" - poinformował serwis dziennika "Israel Hajom".

Według gazety zbliżonej do rządu Benjamina Netanjahu, kwatera główna informacji narodowej przesłała ministrom rządu listę komunikatów, które powinny być rozpowszechniane w mediach "w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, a także zademonstrowania siły wobec świata zewnętrznego".

"Będziemy wiedzieć, jak ujarzmić terroryzm z olbrzymią siłą, a nikt odpowiedzialny za atak nie uniknie zemsty izraelskiej armii" - głosi komunikat.

Czytamy w nim również, że "żaden kraj na świecie nie przemilczałby rozpoczętej i zaplanowanej działalności terrorystów przeciwko ludności cywilnej oraz wystrzelenia setek rakiet w kierunku swoich miast, które zbrodniczo krzywdzą własnych obywateli".

13:50

Izraelskie lotnictwo uderzyło w 17 obiektów wojskowych i cztery centra dowodzenia Hamasu w Strefie Gazy - podały w mediach społecznościowych Siły Obronne Izraela.

"W ciągu ostatnich kilku godzin dziesiątki myśliwców IDF uderzyły w 17 obiektów wojskowych i cztery centra dowodzenia operacyjnego należące do organizacji terrorystycznej Hamas w Strefie Gazy" - przekazano w komunikacie, cytowanym przez stację Sky News.

Brytyjska stacja ocenia, że uderzenia na infrastrukturę wojskową Hamasu są elementem ogłoszonej przez Izrael operacji "Żelazne Miecze" w odpowiedzi na zmasowany atak Hamasu.

13:44

Bojownicy Hamasu przeniknęli do izraelskiej bazy wojskowej na południu Izraela; urwał się kontakt z izraelskimi żołnierzami, którzy byli na miejscu - poinformował dziennik "The Jerusalem Post", powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa.

Dziennik pisze też o pożarach w Jerozolimie, Aszkelonie i Netiwocie w Dystrykcie Południowym, które wybuchły wskutek ostrzałów rakietowych. Strażacy walczą z kilkudziesięcioma pożarami. Ogłoszono mobilizację dodatkowych sił.

Times of Israel podkreśla, że do telewizji wciąż dzwonią mieszkańcy okolic graniczących ze Strefą Gazy i błagają służby bezpieczeństwa o to, by ich uratowały.

"Proszę, przyślijcie na pomoc policję albo żołnierzy. Jestem w schronie, mam nóż" - to jedna z wiadomości przesłanych dziennikarzom.

13:17

Palestyńska grupa zbrojna Islamski Dżihad, która wcześniej ogłosiła przyłączenie się do Hamasu w ataku na Izrael, poinformowała o wzięciu kilku izraelskich żołnierzy w charakterze zakładników.

Reuters wcześniej napisał, że Hamas publikuje w sieciach społecznościowych nagrania, które mają przedstawiać porwanych izraelskich cywilów wywożonych do Strefy Gazy.

13:11

Władze Izraela wszczynają zakrojone na szeroką skalę dochodzenie w związku z tym, że służbom wywiadowczym nie udało się przewidzieć masowego i dobrze skoordynowanego ataku Hamasu - podała w sobotę stacja BBC, powołując się na anonimowe źródła izraelskie.

Dochodzenie "będzie się toczyło latami" - powiedział BBC jeden z urzędników. Brytyjska stacja ocenia w komentarzu, że atak nastąpił niespodziewanie i jest wydarzeniem bez precedensu, odkąd ponad 15 lat temu Hamas przejął kontrolę nad Strefą Gazy.

Według BBC najprawdopodobniej szybko dojdzie do eskalacji. Izrael zapowiedział stanowczą odpowiedź.

13:07

Rosyjskie działania na Ukrainie niszczą globalne bezpieczeństwo - ocenił w sobotę Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy, odnosząc się do ataku Hamasu na Izrael.

"Konsekwencje. Wszystko to, co robi Rosja na Ukrainie, niszczy globalne bezpieczeństwo, globalne zasady, globalne porozumienia. W rezultacie świat popada w chaos, a terrorystycznie ugrupowania zaczynają zachowywać się bardziej buntowniczo, agresywnie, a nawet wypowiadają wojnę całym krajom..." - napisał Podolak w serwisie X (daw. Twitter).

Jak ocenił, "jest tylko jedno rozwiązanie tego problemu", tj. przyspieszenie porażki Rosji "jako głównego sponsora światowego terroryzmu i autora celowego upadku prawa międzynarodowego".

13:02

Generał major IDF (dwugwiazdkowy) Nimrod Aloni miał zostać pojmany przez bojowników Hamasu.