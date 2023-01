Gangsta Boo w latach 1995-2001 była członkinią hip-hopowego zespołu Three 6 Mafia. Grupę opuściła po wydaniu albumu When the Smoke Clears: Sixty 6, Sixty 1 - powodem decyzji były prawdopodobnie kłótnie o pieniądze ze sprzedaży.

Wydała również trzy solowe albumy studyjne: Enquiring Minds (w 1998 roku), Both Worlds *69 (2001 rok) i Enquiring Minds II: The Soap Opera (2003).