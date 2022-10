Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej poinformowała, że zatrzymała pięciu Rosjan i trzech obywateli Ukrainy oraz Armenii w związku z sobotnią eksplozją na Moście Krymskim.

Eksplozja na Moście Krymskim / STRINGER / PAP/EPA

Według FSB eksplozję zorganizował szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow.

Do wybuchu i pożaru doszło w sobotę rano. Strona rosyjska podała potem informację o wybuchu samochodu ciężarowego, który spowodował zapalenie się cystern z paliwem na kolejowej części mostu. Według informacji przekazanych przez Rosję, zginęły trzy osoby.

Most Krymski, zbudowany przez Rosję w 2018 roku nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej, łączy okupowany Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Otwierał go osobiście w 2018 roku Władimir Putin. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym br. połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę.