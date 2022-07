Papież Franciszek po raz kolejny skomentował plotki odnoszące się do jego potencjalnej rezygnacji. „Drzwi są otwarte, to jedna z normalnych opcji” - powiedział do dziennikarzy w czasie lotu z Kanady do Rzymu.

Franciszek / CIRO FUSCO / PAP/EPA W sobotę Franciszek wrócił z pielgrzymki do Kanady. W czasie lotu odbyła się tradycyjna konferencja prasowa z dziennikarzami z całego świata. Pojawiły się też pytania o jego rezygnację. Drzwi są otwarte, to normalna opcja, ale rezygnacja to nie jest coś, co teraz rozważam - stwierdził papież. To jednak nie oznacza, że pojutrze nie zacznę o tym myśleć - dodał. Odsunięcie się na bok nie byłoby katastrofą. Można zmienić papieża, to nie jest problem - ­­zaznaczył. Franciszek na wózku inwalidzkim Spekulacje na temat możliwej rezygnacji papieża ruszyły po tym, jak kilka tygodni temu pogorszyło się jego zdrowie. Papież odwołał kilka spotkań i w czasie audiencji zaczął korzystać z wózka inwalidzkiego. Franciszek ma problemy z kolanem. Regularnie poddaje się badaniom i rehabilitacji. W czasie pielgrzymki do Kanady cały czas korzystał z wózka inwalidzkiego. Nie sądzę, żebym mógł podróżować w takim tempie jak wcześniej. W moim wieku i przy moich ograniczeniach powinienem się oszczędzać, by móc służyć Kościołowi - ­dodał papież. Jednocześnie potwierdził, że w we wrześniu chce odwiedzić Kazachstan, gdzie w stolicy tego kraju odbędzie się Kongres Religii Świata. Ostatnio Franciszek odwołał swoją podróż do Afryki. Papież na początku lipca miał być w Sudanie Południowym i Demokratycznej Republice Konga. Franciszek wspomniał też, że chciałby odwiedzić Ukrainę, ale taka pielgrzymka nie jest jeszcze przesądzona.