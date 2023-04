Nad ranem, pod wielu testach, do krajowej sieci ostatecznie podłączony został trzeci reaktor fińskiej elektrowni Olkiluoto, znajdującej się na wyspie na Zatoce Botnickiej. Osiągający moc 1600 MW jest największym reaktorem w Europie i trzecim na świecie. Pierwotny plan zakładał, że jednostka będzie gotowa w 2009 roku.

Zdjęci ilustracyjne / Shutterstock

To historyczny dzień. Reaktor OL3 rozpoczął regularną dostawą energii elektrycznej i pracuje z pełną mocą - przekazały władze operatora elektrowni TVO. Eksploatacja nowego reaktora jest przewidziane na 60 lat - podkreślono.

Obecnie OL3 pokrywa blisko 15 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, zaś wszystkie trzy reaktory łącznie - około 30 proc.



Ostateczne uruchomienie tego wodno-ciśnieniowego reaktora, zbudowanego przez francusko-niemieckie konsorcjum, było w kraju długo oczekiwane. Łącznie z powodu różnych problemów technicznych (w tym ostatnio w związku z awariami turbiny) o kolejnych przesunięciach terminu oddania go do użytku informowano już ponad 20 razy.

Obecnie podkreśla się, że harmonogram projektu był mało realistyczny, m.in. ze względu na brak doświadczeń w ostatnich dekadach z budową reaktorów (w Europie zaczęto odchodzić od energetyki jądrowej). Chodzi też o nowy typ reaktora ERP, który musiał być dostosowany do fińskich wymogów bezpieczeństwa.



Fińskie władze podjęły decyzję o budowie reaktora na początku lat 2000. Prace rozpoczęły się w 2005 r. Wielokrotne opóźnienia generowały koszty i szacuje się, że inwestycja, która pochłonęła ponad 8 mld euro, należy do najdroższych przedsięwzięć budowlanych na świecie. Pierwotnie zakładano koszty na poziomie ok. 3 mld euro.



Pierwsze dwa reaktory Olkiluoto skonstruowano według szwedzkiej technologii w latach 80. W kraju nad Zatoką Fińską działa jeszcze druga elektrownia atomowa - Loviisa, ok. 100 km na wschód od Helsinek. Około 40 proc. energii elektrycznej w kraju jest obecnie generowane przez te dwie siłownie jądrowe.