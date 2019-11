Alarm na atlantyckich plażach Francji. Fale oceanu wyrzucają tam paczki z setkami kilogramów kokainy. Żandarmeria zabezpieczyła już 763 kg tego narkotyku.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Fale Atlantyku wyrzucają na plaże niewielkie paczki z kokainą w wielu regionach - m.in. w Akwitanii i we francuskiej części Kraju Basków. Część plaż została z tego powodu zamknięta, inne patrolowane są regularnie przez żandarmerię, która wzywa okolicznych mieszkańców i turystów, by informowali, gdy tylko zobaczą na piasku nowe owinięte folią paczki.

Władze apelują, by bardziej niż zwykle pilnować bawiących się na plażach dzieci. Należy uważać, by nie otwierały one znalezionych paczek, a przede wszystkim nie próbowały przez ciekawość konsumować znajdującego się w nich narkotyku.

Paczki z kokainą transportowane były z pewnością przez przemytników. Jak podkreśla francuska żandarmeria, nie wiadomo jeszcze, dlaczego wpadły one do oceanu.