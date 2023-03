Żona Bruce’a Willisa - Emma Heming Willis - zwróciła się z emocjonalnym apelem do osób robiących zdjęcia jej mężowi. "Dajcie mu trochę przestrzeni" - poprosiła. W ubiegłym miesiącu rodzina aktora poinformowała, że u 68-latka zdiagnozowano otępienie czołowo-skroniowe.

Bruce Willis z żoną Emma Heming Willis, zjd. z 2019 r. / JOHN ANGELILLO / PAP/Newscom

Apel żony Bruce’a Willisa ma związek ze zdjęciami, które ukazały się w internecie w ubiegłym tygodniu. Aktor był wtedy ze swoim opiekunem w kawiarni w Santa Monica w Kalifornii.

Żona Willisa opublikowała na Instagramie nagranie wideo, w którym zwróciła się do osób robiących zdjęcia jej mężowi. "Moim celem jest zwiększenie świadomości nt. demencji. Jeśli opiekujecie się kimś, kto ma demencję, wiecie jak trudne i stresujące jest wyjście z kimś takim na zewnątrz, zapewnienie tej osobie bezpieczeństwa - nawet jeżeli chodzi tylko o kupienie kawy" - podkreśliła Emma Heming Willis.

"Widzę nagłówki" - mówiła drżącym głosem. "Widzę nagranie mojego męża, który kupuje kawę ze swoim znajomym - a ten próbuje go ochronić" - dodała.

"Rozumiem, że nadal jest wiele rzeczy, których musimy się nauczyć. To jest przekaz dla fotografów i osób, które próbują sfilmować mojego męża - zostawcie mu przestrzeń. Wiem, że to wasza praca, ale zostawcie mu przestrzeń. Jeśli nagrywacie film, proszę nie krzyczcie do mojego męża, nie pytajcie go, jak się czuje, nie pokrzykujcie. Proszę, nie róbcie tego. Dobrze? Dajcie mu przestrzeń. Pozwólcie, by nasza rodzina lub ktokolwiek inny, kto z nim jest, bezpiecznie doprowadziła go z punktu A do punktu B" - podkreśliła.

Bruce Willis cierpi na otępienie czołowo-skroniowe

W marcu ub. roku rodzina Bruce'a Willisa ogłosiła, że u aktora zdiagnozowano afazję. Stan aktora pogorszył się potem. Ostateczna diagnoza, którą rodzina usłyszała w ubiegłym miesiącu, to otępienie czołowo-skroniowe. "Niestety problemy z komunikacją są tylko objawem choroby, z którą zmaga się Bruce. To bolesne, ale jednocześnie to ulga, że mamy w końcu jasną diagnozę" - podkreślili najbliżsi aktora w oświadczeniu .

"Dziś nie ma metod leczenia tej choroby, ale mamy nadzieję, że z czasem się to zmieni" - podkreślili bliscy gwiazdora.

"Bruce zawsze odnajdywał w życiu radość i pomagał wszystkim, których zna robić to samo. (...) Byliśmy poruszeni miłością dla naszego drogiego męża, ojca i przyjaciela, jaką wyraziliście w tym trudnym czasie. Wasze współczucie, zrozumienie i szacunek pozwoli nam pomóc Bruce’owi żyć najpełniej jak to tylko możliwe" - napisali bliscy aktora. Do tekstu dołączyli zdjęcie uśmiechniętego Willisa, na którym widać, jak boso idzie po plaży w słoneczny dzień.

Jakie są objawy otępienia czołowo-skroniowego?

Jak podaje portal Medycyna Praktyczna , u osoby chorującej na otępienie czołowo-skroniowe dochodzi do powstania zmian zanikowych w obrębie płatów czołowych oraz przednich części płatów skroniowych mózgu.

Początek choroby może trudny do zauważenia. "W przeciwieństwie do innych otępień, pamięć początkowo jest dosyć dobrze zachowana, a dominujące objawy to zaburzenia zachowania oraz mowy. Pacjent może mieć trudności w znalezieniu właściwego słowa lub też jego mowa staje się częściowo niezrozumiała dla otoczenia. Do wyżej opisanych dolegliwości z czasem dołączają się stale pogłębiające się zmiany osobowości. Chory z otępieniem czołowo-skroniowym często nie potrafi kontrolować swoich emocji i coraz gorzej funkcjonuje w społeczeństwie. Pacjenci mogą mieć zmieniony nastrój, zachowywać się nieadekwatnie do sytuacji, być pobudzeni, bez krytycznej oceny własnego zachowania" - wylicza lek. med. Karina Bartoszek w artykule dla mp.pl.