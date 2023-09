To najnowsze szacunki dotyczące ofiar powodzi wywołanych przez burzę, która przetoczyła się w niedzielę i poniedziałek przez północno-wschodnią Libię. W samej Dernie zginęło co najmniej 2300, ponad 5 tys. osób uznano za zaginione.

Po niszczycielskich powodziach na wschodzie Libii za zaginione uznano 10 tysięcy osób, ofiary śmiertelne mogą być liczone w tysiącach - oświadczył Tamer Ramadan, szef libijskiej misji w ramach Międzynarodowej Federacji Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

W wyniku burzy doszło do przerwania dwóch tam znajdujących się na przedmieściach Derny na rzece Wadi Derna, co doprowadziło do powstania ogromnych lawin błotnych, które zniszczyły mosty i porwały ludzi.