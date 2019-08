Jakub Walkowiak jest zawodowym strażakiem, który na co dzień służy w jednostce w Grodzisku Wielkopolskim. Poza pracą, pasjonuje się też podróżami. Kiedy kilka z nich odbył do Afryki, przyglądał się pracy tamtejszych strażaków. Nie dawało mu spokoju to, co zobaczył w okolicach Butiamy w Tanzanii.... czytaj więcej