W Chinach rozpoczyna się nowy rok. Według chińskiego księżycowego kalendarza niedziela jest pierwszym dniem nowego roku - Roku Królika. Wedle chińskich wierzeń, powinien on upłynąć pod znakiem nadziei, łagodności i miękkości.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowy Rok w Chinach jest obchodzony między 21 stycznia a 20 lutego. Chińczycy rozpoczęcie nowego roku obchodzą przez 15 dni, z czego pierwszych 7 jest wolne od pracy. Czas celebracji zakończy Święto Latarni, w czasie którego odbywają się parady z lampionami.

Tradycja Chińskiego Nowego Roku sięga drugiego wieku przed naszą erą, choć kalendarz chiński został stworzony przez cesarza Huang Di około 2600 roku p.n.e.

Rok Wodnego Królika - co to oznacza?

Symbolika Wodnego Królika to odpoczynek od wszelkich poważnych wyzwań i poszukiwanie spokoju, a jednocześnie zachęta do tego, by poświęcić energię na pracę nad sobą i odkrywanie własnego wnętrza. Szczególnie ważny w tym znaku zodiaku ma być samorozwój, usunięcie z siebie tego, co negatywne, praca nad relacjami z ludźmi i zwracanie uwagi na wzajemne potrzeby.

Żywioł wody w chińskim zodiaku oznacza intuicję, wrażliwość, otwarcie się na potrzeby innych, bezkonfliktowość i empatię. To właśnie te cechy będą więc szczególnie ważne w 2023 roku.

Jakie są chińskie znaki zodiaku?

Rok Królika potrwa do 9 lutego 2024 roku. Chińskich znaków zodiaku jest - podobnie jak w świecie zachodnim - 12. Każdy jednak trwa rok.

Oto chińskie znaki zodiaku:

Szczur,

Bawół,

Tygrys,

Królik,

Smok,

Wąż,

Koń,

Koza/Owca,

Małpa,

Kogut,

Pies,

Świnia.

Oprócz tego w Chinach występuje jeszcze 5 cykli. Każdy z 12 znaków zodiaku ma 5 odmian (a więc cały cykl trwa 60 lat) - oto one: