Usłyszałem, jak ktoś krzyczy: Pomocy, pomocy, zostałem postrzelony - mówi w rozmowie z NBC News 42-letni James Lynch, sąsiad 84-latka. Mężczyzna wybiegł z domu.

Zobaczyłem chłopca, leżał cały we krwi, bez ruchu, myślałem, że nie żyje - dodał. Podbiegłem do niego, powiedziałem: będę cię trzymał za rękę - relacjonował Lynch. Jak wspominał, dopytywał chłopca o nazwisko, o to do jakiej chodzi szkoły. Inny sąsiad nadbiegł z ręcznikiem, by zatamować krwawienie.