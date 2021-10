96-letnia Irmgard F., była sekretarka obozu koncentracyjnego Stutthof oskarżona współudział w morderstwie w ponad 11 tysiącach przypadków, została zwolniona z aresztu, do którego trafiła po ucieczce w wyznaczonym dniu procesu - ogłosił sąd we wtorek. Kobieta pozostanie na wolności do czasu rozpoczęcia procesu.

REKLAMA