​Zaostrzają się protesty przeciwko planom ograniczenia prędkości do 50 km/godz. na paryskiej obwodnicy. Projektowi stołecznego merostwa, który ma wejść w życie w przyszłym miesiącu, sprzeciwiają się - oprócz kierowców - m.in. francuski rząd, władze regionu paryskiego i prefektura policji.

Francuski rząd, stołeczna prefektura policji i władze regionu paryskiego obawiają się, że ograniczenie dozwolonej prędkości do 50 km/godz. spowoduje tasiemcowe korki i sparaliżuje obwodnicę, z której każdego dnia korzysta ponad milion kierowców. Żądają przeprowadzenia przez niezależnych ekspertów badań, by ustalić, jaki będzie to miało wpływ np. na zanieczyszczenie powietrza.

A co później? 30 km/godz.?

Prędkość na obwodnicy została ograniczona już 10 lat temu do 70 km/godz., teraz ma być 50 km/godz. A co później? 30 km/godz.? Ludzie będą blokowani na obwodnicy całymi godzinami - mówi korespondentowi RMF FM Markowi Gładyszowi 32-letni paryżanin Jean-Francois.

Moim zdaniem to będzie całkowicie kontrproduktywne. Powstanie więcej korków, widzę to wszystko w ciemnych kolorach - tłumaczy jego kolega 29-letni Alain.

Jeśli chodzi o 50 km/godz., to jest to moja decyzja. Nastąpi to 1 października. Pracujemy nad tym od 18 lat, więc nie jest to nowa rzecz - powiedziała mer Paryża Anne Hidalgo w wywiadzie dla rozgłośni RTL.

Hidalgo wcześniej zapowiadała, że ograniczenie zostanie wprowadzone po igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Już na początku tego roku ówczesny minister transportu Clement Beaune zadeklarował, że rząd nie poprze tej decyzji. Była szefowa resortu tranzycji ekologicznej Agnes Pannier-Runacher nazwała pomysł ograniczenia prędkości "rozwiązaniem antyspołecznym" i mogącym mieć wpływ na większe korki, a więc i wyższe emisje CO2.

Mniejszy hałas, zwłaszcza w nocy

Władze stolicy Francji swoją decyzję uzasadniają zmniejszeniem ruchu i zanieczyszczenia hałasem i spalinami. Odpowiedzialny w urzędzie miasta za środowisko David Belliard bronił ograniczenia i powiedział, że będzie to "rozwiązanie dla dobra ogółu i w interesie wspólnotowym".

Obwodnica paryska liczy 35 km i już w 2014 roku ograniczono na niej prędkość z 80 km na godzinę do 70 km. Od tego czasu około 550 tys. mieszkańców skorzystało na zmniejszeniu zanieczyszczenia hałasem, głównie w nocy - powiedział Belliard.