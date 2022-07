Linie lotnicze Brussels Airlines odwołają w lipcu i sierpniu 675 lotów - poinformował belgijski przewoźnik. Jest to efekt uzgodnień ze związkami zawodowymi, które groziły kolejnym strajkiem ze względu na obciążenie pracą.

Zdjęcie ilustracyjne / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Dwa tygodnie temu doszło do trzydniowego strajku pracowników personelu pokładowego oraz pilotów linii lotniczej. Narzekali oni na przeciążenie pracą oraz domagali się wyższych wynagrodzeń. W konsekwencji przewoźnik zmuszony został do odwołania 315 z 533 zaplanowanych lotów.

Po kolejnej rundzie rozmów zarządu firmy ze związkami zawodowymi wygląda na to, że osiągnięte zostało porozumienie. Odwołanych zostanie 372 lotów w lipcu oraz 303 loty w sierpniu, co odpowiada 6 procentom naszego rozkładu lotów - poinformowała media Maaike Andries rzeczniczka Brussels Airlines.



Andries wskazuje, że wszyscy pasażerowie, których loty zostały odwołane, zostali już o tym poinformowani. Każdy, kto jeszcze nie otrzymał wiadomości, może zatem założyć, że jego lot będzie kontynuowany zgodnie z planem - wyjaśnia rzeczniczka.



Rozmowy rządu ze związkami zawodowymi mają być kontynuowane 23 sierpnia. Wtedy ma dojść do rozmów na temat długofalowych rozwiązań mających na celu "zmniejszenie presji w pracy i zapewnienie pracownikom lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym" - czytamy w komunikacie firmy.