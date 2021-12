Komisja Europejska opublikowała wewnętrzny przewodnik "komunikacji inkluzywnej" z listą zwrotów, których należy unikać, aby nikogo nie urazić. Znalazło się na niej m.in. "Boże Narodzenie", "pan", "pani", "homoseksualista", a nawet imię "Maria". KE poinformowała, że dokument nie został jeszcze ukończony i będzie skorygowany.

Komisja Europejska stworzyła przewodnik "komunikacji inkluzywnej" / JASON SZENES / PAP/EPA

"Nasza komunikacja nigdy nie powinna zakładać, że ludzie są heteroseksualni, identyfikują się z płcią przypisaną przy urodzeniu lub identyfikują się w sposób binarny" - podkreśla przewodnik KE.



Radzi, aby unikać mówienia o "obu płciach" lub rozpoczynania przemówienia od frazy "panie i panowie", zaleca, "aby nie czynić niewidzialnymi osób interpłciowych lub queer". Według dokumentu za obraźliwy można również uznać termin "homoseksualista".



W ankietach wymagających podania płci należy dodawać opcję dla osób niebinarnych oraz unikać form "pan" i "pani" związanych z płcią przypisaną przy urodzeniu - dodaje przewodnik. Uzupełnia, że w razie wątpliwości powinno się stosować formę "Mx".

Zmiana imion kojarzonych z religią, rezygnacja z "Bożego Narodzenia"

W odniesieniu do świąt chrześcijańskich dokument proponuje na przykład zamiast zdania "Boże Narodzenie może być stresujące", "okres świąteczny może być stresujący".



Przewodnik zaleca dalej używanie terminu "imię" zamiast "imię nadane na chrzcie" i zaznacza, by nie używać "imion typowych dla religii", takich jak "Maria i Jan", które należy zastąpić np. imionami "Malika i Juliusz".



Aby uwzględnić bezpaństwowców i imigrantów, KE radzi nie używać terminu "obywatel". Jest to również kwestia "ostrożności wobec negatywnych konotacji niektórych terminów" - wyjaśnia przewodnik.



Ostra reakcja Watykanu

Przewodnik zaprezentowała w Brukseli w październiku europejska komisarz ds. równości Helena Dalli. Spotkało się to z falą krytyki płynącej m.in. z Watykanu. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin określił wytyczny KE jako "wymazywanie chrześcijańskiej Europy".



Dalli poinformowała w komunikacie prasowym, że przewodnik nie został jeszcze ukończony i zostanie skorygowany.



Według "Le Figaro", w przyszłym tygodniu miały się rozpocząć krótkie, półtoragodzinne szkolenia dla urzędników z nowych form komunikacji zalecanych przez przewodnik.