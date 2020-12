Lider dżihadystów z Boko Haram Abubakar Shekau ogłosił, że to jego ugrupowanie stoi za porwaniem ponad 300 uczniów ze szkoły w stanie Katsina na północnym zachodzie Nigerii.

W lutym 2018 roku Boko Haram porwał ponad sto uczennic. Dziewczynki zostały zwolnione po miesiącu / STR / PAP/EPA

Nazywam się Abubakar Shekau i nasi bracia stoją za porwaniem w Katsinie - oświadczył w opublikowanym dziś nagraniu przywódca bojówki.

Do porwania doszło w nocy z piątek na sobotę. Ponad setka dżihadystów na motocyklach zaatakowała szkołę w mieście Kankara nieopodal granicy z Czadem. Zaginęło co najmniej 333 uczniów miejscowego liceum.



Do ataku doszło setki kilometrów od terytoriów na północnym wschodzie kraju, gdzie zwykle atakują terroryści. Początkowo atak przypisano miejscowym bandytom, bo porwania dla okupu w regionie nie należą do rzadkości. Porwań dopuszczali się też dżihadyści z Boko Haram, którzy w 2014 roku porwali 276 uczennic liceum z Chibok w stanie Borno na północnym wschodzie kraju.



Wczoraj nigeryjska armia powiadomiła, że zlokalizowała "kryjówkę bandytów" i że prowadzi na miejscu operację wojskową. Prezydent Nigerii Muhammadu Buhari polecił wzmocnienie bezpieczeństwa w Katsinie i zamknięcie szkół.