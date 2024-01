Litwa i Polska przeprowadzą wspólne ćwiczenia wojskowe w przesmyku suwalskim – potwierdzili prezydenci obu krajów, Gitanas Nauseda i Andrzej Duda, w wywiadzie dla portalu delfi.lt. Prawdopodobnie ćwiczenia odbędą się w kwietniu.

Przesmyk suwalski / Shutterstock

Jestem bardzo szczęśliwy, że prezydent Polski naprawdę szczerze zareagował na chęć przeprowadzenia wspólnych ćwiczeń na tym obszarze zwanym przesmykiem suwalskim - powiedział Nauseda w opublikowanym wywiadzie dla delfi.lt. Rozmawiamy już o bardzo konkretnej dacie, prawdopodobnie może się to odbyć w kwietniu - dodał litewski przywódca.



Wspólne polsko-litewskie ćwiczenia zostały zapowiedziane w niedzielę podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Wilnie, ale dokładny czas i miejsce nie zostały określone.



W wywiadzie dla delfi.lt Duda podkreślił, że Polska bardzo poważnie traktuje obronę przesmyku suwalskiego i że podjęto już działania w tym zakresie.



Przywracamy zdolności obronne Polski właśnie we wschodniej części naszego kraju. Tam powstają nowe jednostki, przywracamy zdolności jednostek, które były obecne w Bartoszycach, Grajewie i innych miejscach. Wzmacniamy polską obecność wojskową, a także wzmacniamy ochronę granic - powiedział prezydent Polski litewskiemu portalowi.



W niedzielę podczas konferencji prasowej obu prezydentów w Wilnie, Duda powiedział, że przesmyk "wymaga szczególnej uwagi, szczególnego monitorowania tego miejsca".



Litwa i Polska ostatnie wspólne ćwiczenia przeprowadziły na początku lipca 2023 roku w Kłajpedzie, kiedy to oddziały specjalne z obu krajów trenowały odzyskiwanie przejętej infrastruktury krytycznej.



Przesmyk suwalski to niespełna 100-kilometrowy pas polsko-litewskiej granicy między rosyjskim obwodem królewieckim a Białorusią.