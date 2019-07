Lider obecnej opozycji w Bangladeszu, były wojskowy dyktator i prezydent Hosajn Mohammad Erszad, który przejął władzę w wyniku bezkrwawego przewrotu w 1982 roku, zmarł w niedzielę w szpitalu w Dhace - poinformowała jego rodzina. Miał 89 lat.

Jego młodszy brat przekazał, że Erszad od dawna cierpiał na wiele powikłań, w tym infekcje płuc i nerek - podała agencja Associated Press.



26 czerwca polityk został przyjęty do szpitala wojskowego w Dhace i przebywał na oddziale intensywnej terapii. Później jego stan pogorszył się i był podtrzymywany przy życiu.



Erszad doszedł do władzy w 1982 roku w wyniku bezkrwawego zamachu stanu. W kolejnym roku ogłosił się prezydentem. Następnie do parlamentu wprowadził własną Partię Narodową (Dżatija Dal) i w 1986 roku wygrał kontrowersyjne wybory prezydenckie. Na fali demokratycznych przeobrażeń Bangladeszu w grudniu 1990 roku został odsunięty od władzy, po czym w kolejnym roku - skazany na 13 lat więzienia za korupcję i nadużycie władzy. Po sześciu latach odsiadki, w styczniu 1997 roku, został zwolniony za kaucją.



W obecnym parlamencie jako przewodniczący Partii Narodowej był liderem banglijskiej opozycji.